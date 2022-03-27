الرياض 24 شعبان 1443 هـ الموافق 27 مارس 2022 م واسحقق الفحل " حاتم عذبة" إنتاج مربط عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز العائدة له، فضية بطولة الأفحل ضمن منافسات البطولة الوطنية الـ11 لجمال الخيل العربية الأصيلة بديراب " فئة N" التي اختُتمت أمس وأقيمت على مدار 3 أيام في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 320 جوادًا، وشملت العديد من المنافسات حيث أقيمت خلال يومها الأول ثلاث فئات "الفئة الأولى ـ مهرات أعمار سنة", والفئة الثانية ـ مهرات أعمار سنتين", والفئة الثالثة - مهرات أعمار 3 سنوات, فيما شهدت منافسات اليوم الثاني إقامة بطولات الأفراس للفئات الرابعة ( 4 ـ 6 سنوات ) والخامسة ( 7 ـ 9 سنوات ), والسادسة ( أعمار 10 سنوات وما فوق) , والسابعة ( أعمار سنة ) والثامنة ( أعمار سنتين ) والتاسعة ( أعمار 3 سنوات), فيما شهدت منافسات اليوم الختامي إقامة بطولات 3 فئات للفحول ( 4 ـ 6 سنوات ), ( 7 ـ 9 سنوات) ( 10 سنوات وما فوق), وبطولتي المهرات لأعمار ( سنة ) , و (2 ـ 3 سنوات ) , وبطولة الأفراس, وبطولتي الأمهار أعمار سنة و ( 2 ـ 3 ) سنوات وبطولة الفحول.// انتهى //16:06ت م0095