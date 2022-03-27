الدمام 24 شعبان 1443 هـ الموافق 27 مارس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم مدرب المنتخب السعودي الأسبق خليل بن إبراهيم الزياني.واطمأن سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على صحة الزياني، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.وقدم الزياني شكره لسموه على اهتمامه ومتابعته لحالته الصحية خلال المدة الماضية.// انتهى //16:06ت م0096