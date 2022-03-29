جدة 26 شعبان 1443 هـ الموافق 29 مارس 2022 م واستغلب المنتخب السعودي على نظيره الأسترالي بهدف مقابل لا شيء 0-1 اليوم, على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .ودخل المنتخب السعودي المباراة برغبة الفوز لكسب صدارة المجموعة، بعد تعادل منتخبي اليابان وفيتنام اليوم.وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 65 من ركلة جزاء، وبهذه النتيجة تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بـ 23 نقطة يليه المنتخب الياباني بـ 21 نقطة والمنتخب الأسترالي بـ 15 نقطة، بينما حصد عمان 14 نقطة والمنتخب الصيني 6 نقاط، ثم منتخب فيتنام بـ 4 نقاط متذيلاً المجموعة.// انتهى //23:20ت م0265