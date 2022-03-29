الرياض 26 شعبان 1443 هـ الموافق 29 مارس 2022 م واسأطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" برنامج "ألف ميل" لدعم وتمكين رواد الأعمال في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن مشاركة البرنامج بفعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - وبتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».ويسعى برنامج "ندلب" من خلال برنامج "ألف ميل" في مرحلته الأولى إلى تشجيع ريادة الأعمال بقطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية عبر توفير الدعم اللازم لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من التحول الكبير الذي أحدثته رؤية المملكة 2030، والتطور الذي شهدته قطاعات النمو الواعدة من حيث توفر البنية التحتية المتطورة والموارد بجميع أشكالها، إضافة إلى النقلة التي شهدتها البيئة الاستثمارية عبر تطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة في تسهيل الوصول للأسواق المحلية والدولية.وفي هذا الشأن عبّر الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان بن خالد المزروع عن سعادته بإطلاق برنامج "ألف ميل"، مؤكدًا أن هذا البرنامج هو نتاج للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب الدعم المستمر من قبل معالي رئيس لجنة البرنامج وأعضائها من أصحاب المعالي والسعادة، وتوجيهاتهم المستمرة بضرورة دعم وتمكين ريادة الأعمال بقطاعات البرنامج.وأفاد أن الدعم الذي يوفره برنامج "ألف ميل" يشمل التمكين المالي من خلال الحصول على حوافز نوعية لأفضل المشاريع، والمساعدة في استيفاء متطلبات الجهات التمويلية، إلى جانب تطوير دراسات الجدوى وتوفير استشارات نوعية من قبل نخبة من الخبراء وأصحاب التجربة، والعمل على توفير فرص لأصحاب المشاريع لإيجاد شركاء واستثمارات مالية، إضافة إلى المساعدة في توفير الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة، وتقديم الدعم للتسويق لهذه المشاريع عبر قنوات "ندلب" المختلفة.وأكد المهندس المزروع ثقته في تحقيق أهداف البرنامج في ظل التكامل الكبير بين قطاعات النمو الواعدة والجهات التنفيذية، إلى جانب توفر الكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق الريادة وإبداع أفكار لمشاريع نوعية تستحق الدعم والتمكين، لتسهم -بمشيئة الله- في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، موجهًا الدعوة لصانعي الأفكار ورواد الأعمال للتسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي: https://t.co/cOAPmZhl6H.// انتهى //23:21ت م0266