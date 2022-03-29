جاكرتا 26 شعبان 1443 هـ الموافق 29 مارس 2022 م واساستقبل ‏معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر إقامته بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، إمام جامع الاستقلال الدكتور نصر الدين عمر.وأشاد معاليه خلال اللقاء بما شاهده ـ خلال زيارته لجامع الاستقلال ـ من تنظيم والعناية بالمصلين، مشدداً على أهمية الدور الذي يضطلع به الدعاة من الدعوة للالتزام بالمنهج الوسطي الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووفق فهم السلف الصالح.من جانبه ثمن الدكتور نصر الدين عمر، دور خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في حماية الدين والعقيدة، ونشر الوسطية والاعتدال، والعمل الدؤوب لخدمة الإسلام ورعاية الحرمين الشريفين.حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ووكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، والمستشار بوكالة الشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي.// انتهى //23:28ت م0267