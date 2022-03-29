الرياض 26 شعبان 1443 هـ الموافق 29 مارس 2022 م واستأهل فريقا الوحدة والابتسام للدور نصف النهائي من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب، المؤهلة للعب في بطولة الدوري الممتاز، التي يستضيفها نادي الشباب على صالته في الرياض بمشاركة 8 فرق.وأسفرت نتائج مباريات اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات عن فوز الابتسام على العروبة 38-21، وتغلب الوحدة على الخالدي بنتيجة 33-9، وذلك ضمن المجموعة الأولى، ليضمن بهذه النتائج فريقا الابتسام والوحدة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.وفي المجموعة الثانية كسب العدالة نظيره أحد بنتيجة 33-26، وتمكن الحزم من التغلب على الشباب 31-32.وتجري يوم غدًا مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، إذ يلعب في المجموعة الأولى العروبة مع الخالدي في تمام الساعة 2:00 مساءً، وعند الساعة 3:30 مساءً يلتقي الابتسام مع الوحدة في مواجهة ستحدد متصدر المجموعة.وفي المجموعة الثانية يتواجه الحزم مع أحد في تمام الساعة 5:00 مساءً، وعند الساعة 6:30 مساءً يلتقي الشباب مع العدالة.// انتهى //23:30ت م0269