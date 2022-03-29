رياضي / الوحدة والابتسام أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة المملكة لشباب اليد
الثلاثاء 1443/8/26 هـ الموافق 2022/03/29 م واس
الرياض 26 شعبان 1443 هـ الموافق 29 مارس 2022 م واس
تأهل فريقا الوحدة والابتسام للدور نصف النهائي من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب، المؤهلة للعب في بطولة الدوري الممتاز، التي يستضيفها نادي الشباب على صالته في الرياض بمشاركة 8 فرق.
وأسفرت نتائج مباريات اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات عن فوز الابتسام على العروبة 38-21، وتغلب الوحدة على الخالدي بنتيجة 33-9، وذلك ضمن المجموعة الأولى، ليضمن بهذه النتائج فريقا الابتسام والوحدة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.
وفي المجموعة الثانية كسب العدالة نظيره أحد بنتيجة 33-26، وتمكن الحزم من التغلب على الشباب 31-32.
وتجري يوم غدًا مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، إذ يلعب في المجموعة الأولى العروبة مع الخالدي في تمام الساعة 2:00 مساءً، وعند الساعة 3:30 مساءً يلتقي الابتسام مع الوحدة في مواجهة ستحدد متصدر المجموعة.
وفي المجموعة الثانية يتواجه الحزم مع أحد في تمام الساعة 5:00 مساءً، وعند الساعة 6:30 مساءً يلتقي الشباب مع العدالة.
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23:30ت م
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