الرياض 26 شعبان 1443 هـ الموافق 29 مارس 2022 م واسأطلق مركز التواصل والمعرفة المالية الموسم الثاني من برنامج بودكاست "متمم" الذي يعد أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.واستضافت أولى حلقات الموسم الثاني من "بودكاست متمم" -الذي يأتي استمرارا للنجاح الذي شهده موسمه الأول- وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي (ساما) زياد اليوسف، في حلقة بعنوان "التقنية المالية والادخار".وتناول اليوسف خلال الحلقة عدة موضوعات، منها دور البنك المركزي السعودي في دعم الاستقرار النقدي والمالي في منظومة الاقتصاد الوطني، وأبرز عوامل تعزيز الثقة في الخدمات التقنية المالية، وأثر دمج التقنية المالية وقنواتها بالقنوات التقليدية في تعزيز الشمول المالي من خلال وصول الخدمات المالية للجميع، إضافةً إلى دور البنوك السعودية في تقديم الخدمات التسهيلية للادخار.وتناقش حلقات الموسم الثاني من "بودكاست متمم" -بمشاركة نخبة من المختصين والمسؤولين- عددا من الموضوعات المالية التي تهم الأفراد والمجتمع، مع تركيز أكثر على قطاعات المستقبل وتأثيرها في المنظومتين الاقتصادية والمالية، ومن أبرز تلك الموضوعات: الاستثمار الرياضي لبناء اقتصاد مزدهر، ومدن المستقبل السعودية، ومستقبل التقنيات المالية الحديثة، وريادة الأعمال وأدوات التمكين، والذكاء الاصطناعي رهان المستقبل، وقطاعات واعدة لتحفيز النمو الاقتصادي، والطاقة المتجددة والاستثمارات المستقبلية، وكذلك تقنيات إنترنت الأشياء واقعها ومستقبلها، وموضوعات أخرى تسهم في إثراء المعرفة بالمجتمع وتخدم الاقتصاد الوطني.// انتهى //23:31ت م0270