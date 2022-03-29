جدة 26 شعبان 1443 هـ الموافق 29 مارس 2022 م واسرعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلَّف مساء اليوم حفل التخرج الأول لطلاب وطالبات كلية جدة العالمية الأهلية وذلك بفندق هيلتون جدة .وبُدء الحفل بآيات من القرآن الكريم ، شاهد بعدها سموه والحضور عرضاً موجزاً وفيلماً تعريفياً عن الكلية ، بدأت بعدها مسيرة الخريجين والخريجات لمرحلتي الماجستير و البكالوريوس .ثم ألقى معالي رئيس مجلس الأمناء بالكلية الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو الأمير سعود بن جلوي لرعايته حفل أبنائه خريجي كلية جدة العالمية لهذا العام ، مثمنا دعم سموه للكلية وأبنائه الطلاب، مقدماً التهنئة للطلاب والطالبات الخريجين ولأسرهم بمناسبة هذا التخرج، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في مسيرتهم وخطواتهم .إثر ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الكلية الدكتور صالح بن جميل ملائكة كلمة نوه فيها بما يحظى به التعليم الأهلي الجامعي من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، ومن وزارة التعليم بما يتناسب مع تحقيق رؤية مملكتنا الحبيبة، حتى يصل التعليم لمراحل متقدمة ومتطورة.من جهته هنأ عميد الكلية الدكتور طارق بن فؤاد حمدي الخريجين و الخريجات وأولياء أمورهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم العملية وانتظامهم في مسيرة خدمة بلادهم، بمختلف التخصصات العلمية، مثمناً رعاية صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي وحرصه على إعداد وتأهيل شباب الوطن وتسليحهم بالعلم والمعرفة ، لخدمة دينهم ووطنهم ، وما يحظى به قطاع التعليم من الحكومة الرشيدة .عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب محمد مندورة، عبّر فيها عن فرحتهم بهذا التخرج للإسهام بخدمة وطنهم في مختلف المجالات، كما ثمن جهود أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعطاءهم لتزويدهم بالعلم والمعرفة .بعد ذلك كرَّمَ صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي الطلاب الأوائل والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، وفي ختام الحفل قدم عميد كلية جدة العالمية هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة .// انتهى //23:35ت م0271