الطائف 26 شعبان 1443 هـ الموافق 29 مارس 2022 م واساستكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف تجهيزات ميقاتَي السيل الكبير (قرن المنازل) ووادي محرم لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتقديم الخدمات لمعتمري بيت الله الحرام القادمين من المناطق الجنوبية والوسطى والشرقية، عبر طريقَي الطائف السيل والهدا في طريقهم إلى مكة المكرمة.وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف وزير بن قاسي بن دهيس أن الإدارة عملت على تهيئة مسجدَي الميقات بوادي محرم وميقات السيل الكبير قرن المنازل لخدمة معتمري بيت الله الحرام مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، حيث أكملت على ذلك جميع التجهيزات اللازمة التي تخصها، من صيانة شاملة لأعمال النظافة والإنارة والفرش وأعمال التكييف، لخدمة معتمرين لبيت الله الحرام وتقديم النظافة الدورية على مدار 24 ساعة.وأكد أن الإدارة عملت على تكليف طاقم من الموظفين للحضور الدائم والإشراف المباشر على تقديم الخدمات للمعتمرين، وتوفير العدد الكافي من الدعاة في كل ميقات بجدول زمني متواصل لتوعية المعتمرين وإرشادهم، كما عملت على تهيئة المساجد والجوامع لاستقبال المصلين، وتلبية جميع احتياجاتها من مصاحف وفرش ومتطلبات صيانة، والشروع في نظافة مصليات النساء في المساجد، والتأكيد على الأئمة والمؤذنين بضرورة الالتزام وعدم التغيب.// انتهى //23:55ت م0274