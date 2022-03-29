نيويورك 27 شعبان 1443 هـ الموافق 30 مارس 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 338.30 نقطة، بما يعادل 0.97%, ليغلق عند 35294.19 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع 264.74 نقطة أو 1.84%, ليغلق عند 14619.64 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 56.08 نقطة أو 1.23%, ليغلق عند 4631.60 نقطة.‏// انتهى //00:11ت م0001