الطائف 27 شعبان 1443 هـ الموافق 30 مارس 2022 م واسأقرت أمانة الطائف الخطة الرقابية الموسمية لشهر رمضان الكريم، التي شملت جميع الأقسام الإشرافية والرقابية والفروع والبلدية التابعة لأمانة الطائف، حيث تضمنت خطة عمل تستهدف الرقابة الصحية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، ودعم آليات الرقابة على أسواق النفع العام.وأفاد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن فرق الرقابة للبلديات الفرعية ستقوم بجولات رقابية مكثفة على جميع الأنشطة الغذائية والمحال ذات الارتياد العالي خلال الشهر الفضيل، وأنشطة بيع المنتجات الرمضانية، لضمان سلامة المعروضات والتزام الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وسريان الشهادات الصحية للعاملين، من خلال جولات صباحية ومسائية، وستعمل فرق مخصصة على مراقبة الأنشطة التجارية والغذائية والمرافق التي يزداد بها الارتياد خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز الامتثال بالاشتراطات الصحية، ورصد المخالفات وتطبيق اللائحة الجزائية بحق المخالفين، ومتابعة المجمعات والأسواق التجارية.ولفت القثامي النظر إلى أن خطة العمل تشمل الرقابة على أكثر من 80 ألف مرفق تجاري لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك خلال الشهر، حيث تعمل فرق رقابية على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات في حينه، وتطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة وفق لائحة الجزاءات البلدية، خاصة أن المأكولات والمشروبات الرمضانية تشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي وأي تجاوز يضر بصحة المستهلك.// انتهى //00:12ت م0002