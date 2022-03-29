بريدة 27 شعبان 1443 هـ الموافق 30 مارس 2022 م واسنظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة القصيم مساء أمس الثلاثاء ، الصالون الإعلامي الأول، بحضور معالي الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية سابقاً ، ومدير تحرير جريدة الرياض ورئيس تحرير صحيفة الاقتصادية ومجلة المجلة والعرب نيوز وصحيفة اليوم سابقاً عبدالوهاب بن محمد الفايز ، وعدد من الإعلاميين والمهتمين والصحف بمنطقة القصيم ، وذلك بمركز التنمية الإجتماعية ببريدة.واستعرض الصالون عددًا من التجارب الإعلامية، كما تناول أهداف الرسالة الإعلامية والمهنية، التي تعزز الدور الإعلامي، وتسهم في رفع أداء وكفاءة الإعلاميين بمختلف وسائل الإعلام بالمنطقة، بالإضافة إلى أهمية توظيف التقنية الحديثة لخدمة الإعلام، ودور الإعلام الرقمي و صناعة المحتوى الرقمي .// انتهى //00:41ت م0006