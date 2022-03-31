الرياض 28 شعبان 1443 هـ الموافق 31 مارس 2022 م واسأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وشركة علم مبادرة "باقة رواد"؛ التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال من مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات الناشئة في المملكة؛ بتسهيل عملية التحقق من بيانات العملاء من الأفراد عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني.ويأتي إطلاق سدايا لباقة رواد الأعمال في إطار جهودها نحو تنمية قدرات المملكة، والإسهام في بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي بإطلاق القيمة الكامنة للبيانات بصفتها ثروةً وطنيةً؛إذْ تهدف المبادرة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتعزيز استخدام هوية المنشأة في القطاعات الناشئة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والموثوقية.وقد وفَّرت هذه المبادرة خصماً خاصاً لرواد الأعمال على قيمة الاشتراك بالباقة بنسبة 100% ، و90% على العمليات لحرصها على التنمية المستدامة، ونمو ريادة الأعمال في المملكة، وتعزيز الناتج المحلي تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.وتتميز باقة رواد الأعمال بتوفير بيانات محدثة، ومطابقة للسجلات الرسمية بشكل دائم، وهذا بدوره سيسهم في رفع مستوى جودة البيانات الخاصة بالمنشأة، والحد من عمليات التزوير وانتحال الشخصية.وأوضحت سدايا بأنه يمكن الاستفادة من خدمة "باقة رواد" عن طريق منصة "مزايا" التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،أو الموقع الإلكتروني لشركة علم.// انتهى //20:52ت م0258