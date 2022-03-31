القاهرة 28 شعبان 1443 هـ الموافق 31 مارس 2022 م واسطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية،وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة، وحل قضية اللاجئين،وغيرها من قضايا الوضع النهائي.ودعا البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسئوليته السياسية والقانونية والأخلاقية لرفض وإدانة السياسات الاستيطانية،التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية.وأكد البيان موقف البرلمان العربي الثابت بشأن دعم جهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه ونيل جميع حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف، التي يضمنها القانون والشرعية الدولية، لافتًا الانتباه إلى أن نضال الشعب الفلسطيني يمثل نموذجاً في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل.//انتهى//21:10ت م0260