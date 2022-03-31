الرياض 28 شعبان 1443 هـ الموافق 31 مارس 2022 م واسحقق الأهلي الفوز على الترجي في انطلاقة منافسات كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، بعدما تفوق عليه بثلاثة أشواط نظيفة (25/14 ، 25/13 ، 25/21)، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم على صالة وزارة الرياضة بالرياض.وعلى نفس الصالة، تجاوز الهلال فريق الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها (25/13 ، 25/17 ، 25/17).وتتواصل منافسات البطولة غداً،إذْ يلتقي الأهلي والفيصلي عند الـ 4 مساءً ، تليها مواجهة الهلال والترجي عند الـ 6.30 مساءً.// انتهى //21:33ت م0267