سكاكا 28 شعبان 1443 هـ الموافق 31 مارس 2022 م واسرعى وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تمكين القطاع غير الربحي بالإمارة وجمعية البر الخيرية بدومة الجندل.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الإمارة والقطاع غير الربحي في المجالات الخيرية كافة،وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة.يُذكر أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من الشراكات والمبادرات؛لدعم الجمعيات والجهات الخيرية منها؛مبادرة سمو أمير الجوف لتمكين القطاع غير الربحي، التي تتكون من برنامجين؛ الأول: التمكين القيادي،ويستهدف المديرين التنفيذيين، والثاني:التمكين التنموي،ويستهدف مسؤولي المشاريع التنموية.// انتهى //21:56ت م0268