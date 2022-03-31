القدس 28 شعبان 1443 هـ الموافق 31 مارس 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثمانية فلسطينيين من مدينة القدس وبلدة العيزرية، جنوب شرق المدينة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: نضال غزال، ونجله منير، وعلي سعيد، وصالح الزاغة، وأحمد الددو، وعبد الكريم العجلوني، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد خليل أبو سبيتان من بلدة الطور شرق القدس، ومصطفى محاميد خلال وجوده في باحات المسجد الأقصى المبارك.//انتهى//22:16ت م0271