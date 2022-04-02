ليبرفيل 01 رمضان,1443 هـ الموافق 02 أبريل,2022 م واسسلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف للمجلس الأعلى الإسلامي بالجابون.وقام بتسليم الهدية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس، وذلك خلال مراسم الاستقبال التي جرت بمقر السفارة، بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية ومنسوبي السفارة.وبهذه المناسبة؛ عبر فضيلة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بالجابون الإمام إسماعيل أوسيني أوسا، عن شكره لحكومة المملكة على هذه الهدية القيمة التي تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك شهر القرآن، مؤكدًا أنها هدية مقدرة من مسلمي الجابون وتجسد عناية المملكة بالقرآن الكريم منهج الحياة للمسلمين.من جانبه أكد السفير الدهاس حرص المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أن الهدية دليل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بالقران الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية، وتماشياً مع دور المملكة في خدماتها الجليلة ودورها الريادي في العالم الإسلامي.// انتهى //01:55ت م0012