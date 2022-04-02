الرياض 01 رمضان 1443 هـ الموافق 02 أبريل 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة, وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //06:00ت م0014