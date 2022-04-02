الرياض 01 رمضان 1443 هـ الموافق 02 أبريل 2022 م واسرفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات وزارة الاقتصاد والتخطيط، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويسبغ عليه موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على مملكتنا الغالية، أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين، نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.// انتهى //06:12ت م0015