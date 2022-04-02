ينبع 01 رمضان 1443 هـ الموافق 02 أبريل 2022 م واسقام مؤخرا الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي بزيارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية "يتلون" وتم خلال الزيارة تدشين مركز نسائي يعنى بتطوير الكوادر النسائية التابعة للجمعية ، وذلك لرفع كفاءة معلمات الجمعية في مهارات تعليم كتاب الله تعالى ويأتي ذلك في أطار أهتمام الهئية الملكية بينبع بالقطاع الثالث .//انتهى //09:04ت م0018