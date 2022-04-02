عام / تدشين مركز التدريب النسائي لجمعية يتلون
السبت 1443/9/1 هـ الموافق 2022/04/02 م واس
ينبع 01 رمضان 1443 هـ الموافق 02 أبريل 2022 م واس
قام مؤخرا الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي بزيارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية "يتلون" وتم خلال الزيارة تدشين مركز نسائي يعنى بتطوير الكوادر النسائية التابعة للجمعية ، وذلك لرفع كفاءة معلمات الجمعية في مهارات تعليم كتاب الله تعالى ويأتي ذلك في أطار أهتمام الهئية الملكية بينبع بالقطاع الثالث .
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09:04ت م
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