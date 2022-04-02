رام الله 01 رمضان 1443 هـ الموافق 02 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، ارتقى شهيد وأصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال وقمع فعاليات وهجمات للمستوطنين، وجرى اعتقال 16 مواطناً بينهم فتاة و3 أشقاء، فيما أطلق الاحتلال النار على رعاة أغنام وسط القطاع، وأغلق مدخلين لمدينة الخليل، واستولى من المدينة على مخرطة.وأوردت صحف فلسطين خبر اعلان مجلس حقوق الإنسان في ختام أعمال دورته الـ49 المنعقدة في جنيف، تعيين فرانسيشكا البانيز مقررة خاصة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، خلفا للمقرر الخاص، البروفسور مايكل لينك.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عمليات الاقتحام والقتل وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني، محذرًا من التبعات الخطيرة لتلك السياسة.ولفتت الصحف النظر الى اقوال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا السفير إبراهيم خريشي، إن إسرائيل بممارساتها تعدت المفهوم الكلاسيكي للفصل العنصري بفرض منظومة احتلال استيطاني استعماري و"ابارتهايد" مكتملة.وألقت صحف السبت الضوء على تأدية نحو 30 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بحسب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة.// انتهى //09:43ت م0021