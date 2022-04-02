عام / استشهاد ثلاثة فلسطينيين جنوب جنين
السبت 1443/9/1 هـ الموافق 2022/04/02 م واس
جنين 01 رمضان 1443 هـ الموافق 02 أبريل 2022 م واس
استشهد اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية خاصة، اطلقت النار مباشر على مركبة كانوا يستقلونها قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية اليوم ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة على الفور، وحاصرت المركبة المستهدفة بعد إطلاق عشرات الأعيرة النارية اتجاهها، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها أو تقديم الإسعافات للشبان.
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09:52ت م
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