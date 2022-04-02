القاهرة 01 رمضان 1443 هـ الموافق 02 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، حرص بلاده على تعظيم جهود الاستثمار في القدرات البشرية، باعتباره أكبر ضمانة للاستفادة من برامج التحول الرقمي الشاملة والمتكاملة.وتطرقت إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية قريوت جنوب نابلس.وتناقلت الصحف تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك عقب إعلانه حل البرلمان بعد 8 أشهر من تعليق أعماله، وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية ضمن التدابير الاستثنائية التي اتخذها في يوليو الماضي.وسلطت صحف القاهرة الضوء على الاجتماع الذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة، لبحث التدابير اللازمة التي يمكن اتخاذها من أجل استقرار أسعار البترول في السوق.// انتهى //10:10ت م0023