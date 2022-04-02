إسلام آباد 01 رمضان 1443 هـ الموافق 02 أبريل 2022 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم احتجاج باكستان على التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.واهتمت بتأكيد باكستان حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع جميع الدول على أساس المصالح المتبادلة، دون الانضمام لأي تحالفات إقليمية.وتطرقت صحف السبت إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان في باكستان، وتعزيز الإجراءات الأمنية للحد من وقوع أي أعمال إرهابية خلال الشهر الفضيل.وعرجت إلى تراجع موجة الحر التي تعرضت لها المناطق الجنوبية من باكستان خلال الأيام الماضية.وتحدثت عن عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل إثر تراجع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان.وسلطت صحف إسلام آباد الضوء على مساعي باكستان لتعزيز التجارة الإقليمية مع جمهورية آسيا الوسطى، وربطها مع مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.// انتهى //10:33ت م0024