إسلام آباد 01 رمضان 1443 هـ الموافق 02 أبريل 2022 م واسقضت قوات الأمن الباكستانية على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذتها بالقرب من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن دائرة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في بلوشستان، أن الإرهابيين الثلاثة كانوا من عناصر منظمة إرهابية محظورة، وكانوا متورطين في تنفيذ هجمات إرهابية استهدفت قوات الأمن، أدت إلى مقتل العديد من رجال الشرطة، مضيفًا أن قوات الأمن صادرت ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة ومتفجرات.// انتهى //10:48ت م0026