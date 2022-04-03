الرياض 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واسعقد أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الـ 24 عبر الاتصال المرئي اليوم، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ( دولة الرئاسة) المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.ورفع أصحاب السمو والمعالي الشكر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- لنجاح الدورة الحالية الثانية والاربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يولونه من دعم كبير وعناية فائقة لمسيرة مجلس التعاون، خاصةً في مجال البيئة.كما هنأوا دولة الإمارات العربية المتحدة على اختيارها لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للجهود في استضافة هذه الدورة، كذلك دعم جهود جمهورية مصر العربية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف.وناقش الوزراء في الاجتماع خطوات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م، وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والمستجدات حول إطلاق البوابة البيئية الخليجية، إضافةً إلى مستجدات سير العمل في مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، كما بحث تنفيذ مشاريع التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والاتحاد الأوربي وجمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي.// انتهى //15:26ت م0079