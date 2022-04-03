نجران02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم , مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن العصيمي الذي قدم لسموه دليل مسابقة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره ، في دورتها الـ23 .كما اطلع سموه على تقرير لجهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران خلال فترة المسابقة واستعداداتها للدورة القادمة.//انتهى//15:34ت م0080