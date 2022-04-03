عام / سمو أمير نجران يطلع على تقرير مشاركة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن
الأحد 1443/9/2 هـ الموافق 2022/04/03 م واس
نجران02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم , مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن العصيمي الذي قدم لسموه دليل مسابقة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره ، في دورتها الـ23 .
كما اطلع سموه على تقرير لجهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران خلال فترة المسابقة واستعداداتها للدورة القادمة.
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15:34ت م
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