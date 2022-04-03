لندن 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واستغلب فريق مانشستر سيتي أمس على مستضيفه بيرنلي بهدفين مقابل لاشيء 0-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور وذلك ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 73 نقطة مستمراً في صدارة الدوري الممتاز، في ما بقي رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر.// انتهى //15:56ت م0081