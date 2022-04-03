مكة المكرمة 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واستعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية على توفير العديد من الخدمات لقاصدي بيت الله العتيق، وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم.وتقوم الوكالة بخدمات الإشراف على الساحات وعمليات التطهير والتعقيم وخدمات التنقل وخدمات أبواب المسجد الحرام وعمليات غسل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه بعدد (١٠) غسلات يوميًا عبر أكثر من (٤٠٠٠) عامل وعاملة و130 ألف لتر من المطهرات و2500 لتر يوميًا من أجود أنواع المعطرات، وتستخدم الوكالة قرابة (35 ألف لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والسجاد، كما جرى فرش البيت العتيق بـ (25000) سجادة, واستخدام (١١) روبوتًا ذكيًا لتعقيم المسجد الحرام.وفي مجال سقيا ماء زمزم تواصل الوكالة جهودها الخاصة بأعمال السقيا حيث تقوم بتوزيع أكثر من 2 مليون عبوة زمزم يوميًا، وأكثر من (25000) حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، وتشغيل 2500 مشربية بالتوسعة الشمالية الثالثة، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بعبوات زمزم، ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف، مع فحص أكثر من (٥٠) عينة عشوائية يوميًا من مواقع مختلفة لماء زمزم المبارك داخل المسجد الحرام للتأكد من سلامته.وأصدرت الوكالة (2000) تصريح لسفر إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام و(70) تصريحاً خاصاً بالساحات الخارجية بالمسجد الحرام.وتستخدم الوكالة أكثر من (840) معدة وآلة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام، كما تعمل على متابعة عمليات الوقاية البيئية ومكافحة العدوى من خلال تجهيز عدة فرق تعمل على تعقيم جنبات المسجد وساحاته الخارجية، كما جرى تجهيز (8000) عربة لخدمة رواد البيت العتيق منها (٥٠٠٠) عربة عادية وقرابة (٣٠٠٠) عربة كهربائية، مع تعقيم العربات قبل وبعد الاستخدام.ووضعت الوكالة مراقبين على 150 بابًا من أبواب المسجد الحرام، لاستقبال المصلين والمعتمرين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، ومضاعفة الجهود من خلال توجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم ومنع مزاولة مهنة البيع في الساحات ومنع التدخين، ومتابعة المتسولين داخل الساحات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم الساحات والممرات.وفي جانب التوسعة السعودية الثالثة، قامت الوكالة بتزويدها بجميع الخدمات اللازمة من ماء زمزم، وتكييف ومصاحف ونظام صوتي وأنظمة إنارة، وتشغيل 8 دورات مياه، إضافة إلى تشغيل عدد من السلالم الكهربائية، حيث يعمل منسوبو الوكالة على التعامل المباشر مع دخول وخروج المصلين والتأكد من سلامتهم وتوجيههم إلى المساحات المخصصة لأداء الصلوات والمحافظة على تنظيم المشايات والممرات بمشاركة الجهات ذات الاختصاص وفق الخطط المعدة مسبقًا لتسهيل حركة قاصدي التوسعة الشمالية بكل يسر وسهولة.// انتهى //16:04ت م0083