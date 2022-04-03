الرياض 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واستتواصل غداً مباريات كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بإقامة مباراة واحدة تجمع الفيصلي والترجي عند الساعة الـ 30:9 مساءً, على صالة وزارة الرياضة بالرياض.ويدخل الفيصلي اللقاء ورصيده ثلاث نقاط ويسعى للفوز بالمباراة للمنافسة على اللقب على أمل أن يتعثر الهلال الذي يمتلك 6 نقاط في لقائه أمام الأهلي, بالمقابل يبحث الترجي عن الفوز وتعويض خسارته في المباراتين الماضيتين.يقود اللقاء حكم أول دولي يعقوب السبت وحكم ثاني دولي عبدالله الوردي وسعد الدوسري مسجلاً.// انتهى //16:04ت م0084