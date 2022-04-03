الرياض 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في الفرق الرقابية لوكالة الخدمات والبلديات الفرعية (12 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية) أكثر من 765 جولة رقابية شملت مطاعم ومحلات الحلويات والعصائر ومحلات بيع المأكولات الرمضانية لتعزيز سلامة الغذاء والمعروضات الغذائية .وأوضحت الأمانة أن أكثر 40 فرقة ميدانية نفذت الحملة الرقابية، كما تم إغلاق الأنشطة المخالفة التي لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، وتم رصد مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين، وعرض مواد غذائية ومأكولات خارج نطاق المحل وغيرها من المخالفات الصحية.وبينت أن الحملات الرقابية مستمرة طوال الشهر الكريم بفترة (صباحية ومسائية) لمتابعة امتثال الأنشطة بالاشتراطات الصحية ورصد المخالفات الصحية وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، مع تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفات والتجاوزات التي تطال صحة المستهلك.كما نفذت حملة على البسطات العشوائية والمخالفة التي تعرض منتجات غذائية ومشروبات رمضانية معرضة للتلف والفساد وأخرى مجهولة المصدر.وأهابت الأمانة بالأهالي إلى عدم التعامل مع البسطات التي تعرض مواد مجهولة المصدر وأخرى معرضة للتلوث.// انتهى //16:17ت م0086