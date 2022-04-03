الرياض 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واستزامناً مع انطلاق حملة العد التنازلي 100 يوم لليوم العالمي لليوغا، شاركت اللجنة السعودية لليوغا في الجلسة الافتتاحية للإعلان عن انطلاق الحملة العالمية بالتعاون مع مركز مورارجي ديساي الوطني لليوغا التابع لوزارة آيوش الهندية (وزارة اليوغا).وفي الجلسة الافتتاحية الافتراضية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي بمشاركة 100 دولة، اشتملت على كلمة لرئيسة اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي، وكلمة لمدير مركز مورارجي ديساي الوطني لليوغا الدكتور إشوار باسافارادي.وخلال الجلسة الافتتاحية أتيحت الفرصة للمتابعين والمشاركين لمعرفة تفاصيل برتوكول اليوم العالمي لليوغا وحضور عدد من المحاضرات وورش العمل بما في ذلك حصة هآثا يوغا مع فيصل عواجي وحصة فنياسا يوغا مع سماح دياب وحصة تنفس البراناياما مع دبرال بولا شانكار وحصة تأمل مع دبرال بولا شانكار.واستعرضت رئيسة اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي أهمية اليوغا وآثارها الإيجابية على الجسد والروح وأعربت عن سعادتها لمشاركة اللجنة السعودية لليوغا في هذا الحدث العالمي وكونها جزء من هذة الحملة التي تسبق الاحتفال باليوم العالمي لليوغا بـ 100 يوم والذي يتم الاحتفال به في تاريخ 21 يونيو من كل عام.وأضافت : "بمناسبة قرب الإحتفال باليوم العالمي لليوغا للسنة الثامنة على التوالي، يجب علينا تسليط الضوء على رسالة اليوغا "اليوغا للصحة والعافية والسلام الدولي" الذي ستسهم إلى حد كبير في التعريف برياضة اليوغا وبالرغم من مواجهة العديد من التحديات فمن واجبنا الترويج لليوغا كعلم علاجي وممارسة صحية استشفائية".وأكدت أن رياضة اليوغا تتسع بشكل لافت في المملكة لأهميتها في الصحة البدنية وينتشر مدربوها وممارسوها بالآلاف في جميع المناطق.كما أعلنت أن اللجنة السعودية ستقيم العديد من الفعاليات خلال الـ 100 يوم في السعودية.وأشار مدير معهد مورارجي ديساي لليوغا الوطني الدكتور إشوار باسافارادي، أن ممارسة رياضة اليوغا لا يتعلق إلا بصالح الإنسان وتحرير العالم من التوتر ونشر رسالة الحب والسلام والوحدة والنوايا الطيبة وأشاد بدور اللجنة السعودية لليوغا برئاسة نوف المروعي في دعم وتطوير رياضة اليوغا.مما يذكر أن مشاركة اللجنة السعودية لليوغا في هذا الحدث العالمي تأتي ضمن اتفاقية التعاون المشترك التي تمت مؤخراً بين وزارة الرياضة السعودية ممثلة بمعهد إعداد القادة وإدارة التعاون الدولي مع سفارة الهند لدى المملكة والتي تهدف لتفعيل وتنظيم رياضة اليوغا بهدف وضع المعايير الخاصة بها ورفع جودة المدربين العاملين في هذة الرياضة المعروفة عنها بأنها رياضة ذات شعبية عالمية.// انتهى //16:18ت م0087