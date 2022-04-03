تبوك 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه اليوم, مدير التعليم بالمنطقة ماجد القعير.واطلع على تقرير عن سير العملية التعليمية في مدارس المنطقة مع بداية شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة والأسرة والحرص على توفير البيئة التفاعلية الجاذبة للأبناء الطلبة ليسهموا مستقبلاً في البناء والنماء، وكذلك الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية, مشيدًا بدور وزارة التعليم في توفير البرامج والخطط المهيئة للبيئة التعليمية.ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.من جهته، ثمن مدير تعليم تبوك دعم سمو أمير المنطقة المستمر للعملية التعليمية في المنطقة.// انتهى //16:19ت م0088