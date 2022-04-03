غرب كردفان 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,050 سلة غذائية رمضانية في محليتي ود بندة والفولة التابعة لولاية غرب كردفان بجمهورية السودان الشقيقة، وتشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر، استفاد منها 9,300 فرد.ويأتي ذلك في إطار مبادرة إطعام الرمضانية التي تهدف إلى توزيع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًا في 19 دولة يستفيد منها 901.463 فردًا.// انتهى //16:19ت م0089