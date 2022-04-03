بريشتينا 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ضمن مبادرة إطعام الرمضانية 12 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة فوش كوسوفا بجمهورية كوسوفو، استفاد منها 200 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للعديد من الدول خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.// انتهى //16:19ت م0090