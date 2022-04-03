اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 12 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة فوش كوسوفا بجمهورية كوسوفو
الأحد 1443/9/2 هـ الموافق 2022/04/03 م واس
بريشتينا 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ضمن مبادرة إطعام الرمضانية 12 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة فوش كوسوفا بجمهورية كوسوفو، استفاد منها 200 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للعديد من الدول خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.
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16:19ت م
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