حائل 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واس ‏ينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل غداً محاضرتين بعنوان " تأملات بيانية للغة ‏الجسد في القرآن الكريم"‏ وتأتي هذه ‏أولى حلقات المنتدى الرمضاني وتستمر يومين , ‏وذلك في القاعة الثقافية بمقر النادي.‏وأوضح رئيس أدبي حائل الدكتور نايف المهيلب أن الفعاليات تأتي ضمن أنشطة ‏وبرامج النادي خلال شهر رمضان المبارك ‏وتتناول هذه الأمسيات دور منصة إحسان ‏الخيرية ، وكذلك استعراض تقاليد وعادات الموروث الاجتماعي في حائل مع توقيع ‏العديد من الكتب التي أصدرها النادي مؤخراً وفقرات أخرى متنوعة، داعياً الجميع ‏للحضور والمشاركة في حلقات المنتدى. ‏‏// انتهـى /16:21ت م0091