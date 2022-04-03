ثقافي / " تأملات بيانية للغة الجسد في القرآن الكريم" .. محاضرتان في أدبي حائل غداً
الأحد 1443/9/2 هـ الموافق 2022/04/03 م واس
حائل 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واس
ينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل غداً محاضرتين بعنوان " تأملات بيانية للغة الجسد في القرآن الكريم" وتأتي هذه أولى حلقات المنتدى الرمضاني وتستمر يومين , وذلك في القاعة الثقافية بمقر النادي.
وأوضح رئيس أدبي حائل الدكتور نايف المهيلب أن الفعاليات تأتي ضمن أنشطة وبرامج النادي خلال شهر رمضان المبارك وتتناول هذه الأمسيات دور منصة إحسان الخيرية ، وكذلك استعراض تقاليد وعادات الموروث الاجتماعي في حائل مع توقيع العديد من الكتب التي أصدرها النادي مؤخراً وفقرات أخرى متنوعة، داعياً الجميع للحضور والمشاركة في حلقات المنتدى.
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16:21ت م
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