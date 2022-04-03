أبين 02 رمضان 1443 هـ الموافق 03 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 21 طنًا و400 كيلوغرام من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 3.600 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //16:21ت م0092