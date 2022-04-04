أكرا 03 رمضان 1443 هـ الموافق 04 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.090 سلة غذائية في جمهورية غانا، استهدفت بلدات جديدة وماموبي ونعمة في العاصمة أكرا، استفاد منها 2.090 أسرة من الأسر المتعففة.ويأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة، وتستهدف توزيع حوالي 157 ألف سلة غذائية تزن 8.430 طنًا في 19 دولة حول العالم.// انتهى //15:37ت م0089