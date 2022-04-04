الرياض 03 رمضان 1443 هـ الموافق 04 أبريل 2022 م واسأبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اتفاقية تعاون اليوم، مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية، بهدف دعم توظيف خريجي الجامعة.ووقع الاتفاقية عن بُعد من جانب الصندوق نائب المدير للأعمال بالصندوق فراس أبا الخيل، فيما مثّل الجامعة رئيسها الدكتور أسامة جنادي.وتأتي الاتفاقية، في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم تدريب وتوظيف خريجي وخريجات الجامعة للعمل في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها الصندوق.وتؤسس الاتفاقية، لإقامة شراكة إستراتيجية بين الصندوق والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلبة المتوقع تخرجهم والباحثين عن العمل، سعيًا لتطوير مهاراتهم وإكسابهم المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.ويقدم الصندوق محفزات ودعمًا ماليًا وتدريبيًا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة التطوير والإرشاد المهني "سُبل"، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" والمعنية بخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و"صيفي".وستقدم الجامعة خِدْمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.كما ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.// انتهى //15:38ت م0090