عمّان 03 رمضان 1443 هـ الموافق 04 أبريل 2022 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.وراجع العيادات أمس 620 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 227 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 67 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 54 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 45 مريضًا، وراجع 38 مريضًا عيادتي الأسنان.كما جرى استقبال 98 حالة في العيادة النسوية، وجرى عمل 85 تحليلًا لـ 25 مريضًا، وإجراء 58 صورة أشعة لـ 39 مريضًا، وإعطاء 76 لقاحًا لـ 27 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 456 وصفة طبية.// انتهى //15:54ت م0093