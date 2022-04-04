الرياض 03 رمضان 1443 هـ الموافق 04 أبريل 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم ومساندة اليمن والشعب اليمني الشقيق لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار.وجدد دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وكذلك تنفيذ بنود اتفاق الرياض.جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمقر أمانة المجلس اليوم ، لدولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد.وجرى خلال اللقاء الذي حضره أعضاء حكومة الكفاءات المشاركين في المشاورات اليمنية - اليمنية ، استعراض جهود ومبادرات دول المجلس الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن على ضوء المشاورات التي تستضيفها الأمانة العامة من الفترة 29 مارس إلى 7 أبريل 2022.واستعرضت خلال الاجتماع الجهود الأممية لإنهاء الصراع المتمثل بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، كما عبر معالي الأمين العام عن شكره وتقديره للاستجابة السريعة لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لنداء وقف وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، الذي أطلقه معالي الأمين بهدف تهيئة الظروف المناسبة لنجاح المشاورات.وأكد الحجرف أهمية البناء علي مخرجات هذه الجهود التي تعكس حرصًا خليجيًا وإقليميًا ودوليًا لدعم استقرار اليمن وتحقيق كل ما من شأنه إنهاء الصراع ودفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية وفقًا لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق وتحقيق كل ما فيه خيره وازدهاره.// انتهى //15:58ت م0094