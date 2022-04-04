المنامة 03 رمضان 1443 هـ الموافق 04 أبريل 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,082.36 بانخفاض قدره 1.93 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 742.41 بانخفاض قدره 11.92 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و995 ألفًا و685 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و423 ألفًا و767 دينارًا بحرينيًا جرى تنفيذها من خلال 131 صفقة.// انتهى //16:00ت م0096