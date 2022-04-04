القاهرة 03 رمضان 1443 هـ الموافق 04 أبريل 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط اتجاه الصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية والأفراد المصريين للبيع وجني أرباح سريعة للارتفاعات القوية التي سجلتها الأسهم.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 739.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه عن إغلاقه بالأمس بعد تداولات كلية بلغت 5.2 مليارات جنيه، تضمنت 4.2 مليارات جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسين.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" على تراجع نسبته 0.29 % مسجلا 11529.18 نقطة، فيما نجح مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة في تحقيق مكاسب قدرها 0.57 % مسجلا 1936.72 نقطة، كما حقق مؤشر "إيجي إكس 100" مكاسب قدرها 0.44 % ليبلغ مستوى 2944.24 نقطة عند الإغلاق.// انتهى //16:12ت م0099