الرياض 03 رمضان 1443 هـ الموافق 04 أبريل 2022 م واستطلق هيئة تطوير بوابة الدرعية جملة من الفعاليات والمبادرات والأنشطة ضمن برنامجها لشهر رمضان المبارك، حيث تسعى الهيئة إلى تعميق مشاركتها المجتمعية من خلال تفاعلها مع المجتمع المحلي للدرعية مواكبةً لأجواء الشهر الكريم.ومن هذه المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الهيئة: سلال رمضان, حيث سيتم توزيع سلال رمضانية لأكثر من ألف مستفيد على جمعيات الدرعية الخيرية، وكذلك أذان الدرعية وهي مبادرة سنوية تقام للمرة الثانية على التوالي في شهر رمضان المبارك حيث يرفع فيها الأذان المحلي لصلاة المغرب بتوقيت الدرعية من خلال 30 شابا من طلاب مدارس محافظة الدرعية بأصواتهم المميزة طيلة أيام شهر رمضان المبارك حيث يمثل أذان الدرعية موروثاً ثقافياً عرف عن أهالي الدرعية على مدار عقود ومن خلال هذه المبادرة التي تهدف إلى الحفاظ على هذا الموروث وتوارثه من جيل إلى جيل، وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مكتب التعليم بالدرعية.كما تطلق الهيئة مسابقة تحت مسمى "أبنشدك عن" بنسختها الثانية والتي تهدف إلى التوعية بالمعالم التاريخية والتراث الإنساني والثقافي العريق في "جوهرة المملكة" للتثقيف والتعريف بتاريخ الدولة السعودية الممتد من ثلاثة قرون.وفي جانب آخر تطلق الهيئة لأول مرة مبادرة مجلس الدرعية والتي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تتضمن إجراء لقاءات مرئية مع شخصيات محورية كان لها دور كبير في إعادة إحياء وتأهيل الدرعية التاريخية، وإبراز أهم القصص والروايات خلال مسيرة عملهم وتسليط الضوء على أحداث جديدة لم يسبق استعراضها من قبل، كما قامت الهيئة بحملة تحسين المساجد التاريخية في منطقة الدرعية والتي شملت هالعام أربعة مساجد بهدف تجهيزها بكافة الاحتياجات الأساسية تتنوع بين توفير أجهزة للتكيف وعمليات الصيانة الأساسية للمرافق.يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تعمل بشكل مستمر طوال العام على أدوار المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي واضعاً خدمة الإنسان والمكان نصب عينيها.// انتهى //16:14ت م0100