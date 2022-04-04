السودان 03 رمضان 1443 هـ الموافق 04 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 700 سلة غذائية رمضانية في محلية ابو جبيهة في ولاية جنوب كردفان بجمهورية السودان الشقيقة، وتشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر، استفاد منها 4,200 فرد.ويأتي ذلك في إطار مبادرة إطعام الرمضانية التي تهدف إلى توزيع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طناً في 19 دولة يستفيد منها 901.463 فرداً.// انتهى //16:14ت م0101