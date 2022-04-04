تبوك 03 رمضان 1443 هـ الموافق 04 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، بمكتبه اليوم , مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خليل بن إبراهيم ضامري الذي سلّم سموه التقرير الختامي لأعمال المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه .وأكد سموه حرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على تطبيق تعاليم الدين الإسلامي وكل ما فيه خير للوطن وأبنائه ، منوهاً بما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام في هذا الصدد ، مثمناً سموه جهود القائمين على أعمال المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه ، وإبراز عناية ولاة الأمر - حفظهم الله - بمنهج السلف الصالح عموماً وبشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصاً.فيما ثمن ضامري لسمو أمير تبوك , متابعته الدائمة لأعمال ونشاطات فرع الهيئة بالمنطقة.// انتهى //16:19ت م0102