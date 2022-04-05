تونس 04 رمضان 1443 هـ الموافق 05 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، لقاء رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، أمس، السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، الذي أبلغها استعدادات بلاده مواصلة الوقوف إلى جانب تونس لاستكمال مسار انتقالها السياسي وإنجاح تجربتها الديمقراطية ومساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة.وأخبرت عن اندلاع مواجهات أمس في العاصمة الليبية طرابلس، بين مجموعات مسلحة داعمة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، قرب مبنى إدارة الجوازات، مشيرةً إلى وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية.وتناقلت صحف تونس تأكيد شهود عيان عن وجود دخان أسود كثيف تصاعد فوق وسط باريس بعد أن اشتعلت النيران في حافلة وسط شارع سان جيرمان، مشيرةً إلى أنه لا توجد أي معلومات بشأن من يقف وراء الحادثة.// انتهى //10:27ت م0033