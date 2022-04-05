القاهرة 04 رمضان 1443 هـ الموافق 05 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالدولة لضمان التشغيل الأمثل لمنظومة "الطوارئ والسلامة العامة"، وسرعة تعامل أجهزة الدولة مع "الأزمات" في مدد زمنية قصيرة.وسلطت الضوء على زيارة مجموعة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا، إلى موسكو أمس، لبحث التسوية السياسية لتلك الأزمة، ودعم مسار التفاوض المباشر بين الجانبين.ونقلت صحف الثلاثاء عن وزير الخارجية المصري سامح شكري، تأكيده أن مجموعة الاتصال الوزارية العربية دعت موسكو وكييف إلى عدم التصعيد العسكري واللجوء للحل الدبلوماسي.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة 19 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقال 10 فلسطينيين خلال تلك المواجهات.وتحدثت صحف القاهرة عن إرسال الصين أكثر من ألفي طبيب إلى شنغهاي التي تم إغلاقها بسبب تفشي جائحة كورونا "كوفيد – 19"، وذلك للمساعدة في أعمال مكافحة الجائحة.// انتهى //10:49ت م0037