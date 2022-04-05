حائل 04 رمضان 1443 هـ الموافق 05 أبريل 2022 م واسوزعت جمعية البر الأهلية في السبعان بمنطقة حائل 175 سلة غذائية رمضانية على المستفيدين من الجمعية شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة، إضافة إلى 1300 كرتون تمور مكنوزة متنوعة.وأودعت الجمعية الدعم المالي الرمضاني لمستفيدي الجمعية بإجمالي بلغ 55 ألف ريال شمل كافة الأسر المستفيدة من الجمعية والبالغ عدد أفرادها 350 مستفيداً.ويأتي هذا الدعم في إطار توفير احتياجات الأسر المسجلة في كشوفات الجمعية، وحرصاً منها على صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها في الوقت المحدد بما يضمن تغطية المصاريف المعيشية التي يحتاجون إليها وتوفير الحياة الكريمة لهم.// انتهى //11:05ت م0038